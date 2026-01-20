Харьков частично обесточен

Город Харьков на востоке Украины частично обесточен, сообщило издание "Страна".

© CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300

По его данным, сильные перебои с электроснабжением фиксировались в городе еще в понедельник. Во вторник с утра, по словам местных жителей, часть города остается без света.

В связи с этим в городе отмечаются проблемы с движением электротранспорта.

"Популярные маршруты трамваев тоже стоят. Слава богу, пустили экстренно автобусы", - рассказала одна из местных жительниц.

Мэр города Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.