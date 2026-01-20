Обзор иноСМИ: «Свергните Зеленского!» и «подготовка ЕС к третьей мировой»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Украинская оппозиция кричит: «Свергните Зеленского!»

В центре внимания переговоров по Украине находится важнейший вопрос: кто имеет законное право подписать мирное соглашение от имени Киева? Россия неоднократно подчеркивала, что это должно быть решено в первую очередь, отметил автор статьи, опубликованной на китайском портале Sohu. Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук предложил конституционное решение, которое позволяет обойти Владимира Зеленского. Главный аргумент Медведчука заключается в том, что Украина сейчас находится в правовом вакууме. Президентские выборы, запланированные на март 2024 года, не состоялись, срок полномочий Зеленского истек, и, следовательно, он потерял легитимность, отмечается в статье.

Медведчук указал, что украинская Конституция предусматривает пятилетний срок полномочий президента, но на случай военного времени в ней есть специальные положения, позволяющие продлевать срок полномочий органов власти. Предложенная им альтернатива заключается в назначении Руслана Стефанчука, спикера Верховной рады, временным президентом и подписании им мирного соглашения. Этот процесс может быть запущен, если Рада примет резолюцию о передаче полномочий спикеру. Это предложение напрямую затрагивает сложные положения украинской Конституции. Предложение Медведчука, по сути, создает исполняющего обязанности президента посредством парламентской резолюции, отмечается в статье. Идее Медведчука благоприятствует конституционный кризис, который может спровоцировать «политическая усталость» на Украине, считает автор.

«Европа обсуждает, как победить в третьей мировой»

Пока президент США Дональд Трамп нервирует НАТО своей агрессивной попыткой аннексировать Гренландию на фоне украинского кризиса, европейские лидеры проводят «военные советы», пишет британский таблоид Daily Star. Более того, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, власть имущие европейцы открыто обсуждают, как одержать победу в потенциальной третьей мировой войне. Во время антивоенного митинга 17 января Орбан предупредил, что Венгрию втягивают в конфликт на Украине против ее воли. Он также раскритиковал ЕС за превращение из политического блока в «военный совет».

Орбан считает, что другие европейские страны готовятся к Третьей мировой войне. Он подчеркнул, что «совершенно уверен, что они собираются воевать». По его словам, на своих встречах страны ЕС обсуждают, «как собираются победить и разгромить русских». По словам независимых наблюдателей и представителей ЕС, новые заявления Орбана о третьей мировой войне в значительной степени представляют собой политический нарратив, разработанный для его предвыборной кампании 2026 года, отмечает Daily Star.

Как российская армия адаптируется к эпохе беспилотников

В современных конфликтах относительно недорогие беспилотники нейтрализуют гораздо более дорогое оружие, пишет The New York Times. Россия создала специализированное подразделение для борьбы с беспилотниками в 2024 году, но в ноябре 2025-го, по специальному распоряжению президента РФ Владимира Путина, расширила свои усилия, создав отдельный род войск - Войска беспилотных систем.

Дроны ВС РФ сегодня выполняют множество задач на поле боя, включая разведку, радиоэлектронную борьбу и атаки. Российские военные стремятся разрабатывать эффективные средства противодействия беспилотникам. Танки могут вновь занять центральное место на фронте после усовершенствования тактики борьбы с беспилотниками, заявил один из военных аналитиков, опрошенных NYT. Однако сейчас некоторые российские аналитики называют танки «уязвимыми машинами с ограниченными возможностями вооружения» и указывают, что их стоимость приближается к стоимости истребителя.

Фон дер Ляйен рассмотрит членство в «Совете мира» Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон не заинтересован в присоединении к «Совету мира» Дональда Трампа, но глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая также получила приглашение, все еще рассматривает свои варианты, сообщает Politico. Ранее Трамп разослал приглашения ряду лидеров, включая президента России Владимира Путина, присоединиться к «Совету мира», межправительственной организации, возглавляемой самим президентом США. СМИ сообщили, что постоянное место в «Совете мира» стоит миллиард долларов и что Трамп стремится согласовать устав и полномочия организации на форуме в Давосе 22 января.

Представитель ЕС, беседовавший с Politico, сказал, что в приглашении, полученном фон дер Ляйен, не упоминается взнос в миллиард долларов. По словам чиновника, глава ЕК сейчас оценивает приглашение и даст ответ после консультаций с европейскими лидерами, поскольку ей было предложено «представлять ЕС». Трамп уже пригрозил ввести 200-процентную пошлину на французские вина и шампанское в ответ на отказ Макрона присоединиться к «Совету мира». Известно, что приглашение уже принял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Японские школьники призвали наладить отношения с Россией

Японская газета Asahi Shimbun рассказала, что 17 января в городе Саппоро состоялся конкурс ораторского искусства, в котором старшеклассники представили свои мнения в рамках темы «Взгляд на Северные территории». Северными территориями в Японии называют российские Южные Курилы. Ёсинори Кониси, десятиклассник средней школы Асахигаока в Саппоро, подчеркнул, что препятствием для разрешения территориального вопроса является «эмоциональная дистанция». Кокоро Кубо, ученица средней школы Немуро, призвала к «использованию таких инструментов, как социальные сети, для повышения интереса и взаимодействия с молодежью в России в онлайн-среде».

Другие старшеклассники также выступили с примечательными презентациями, указав на снижение интереса к территориям как на серьезную проблему. По их мнению, обсуждение политических границ между странами - сложная задача, но ситуацию, когда существуют социальные барьеры, можно разрешить посредством обмена между гражданами обеих стран. Один из учеников подчеркнул, что «сосуществование неизбежно, а укоренение ненависти лишь затруднит решение проблемы». В заключение он сказал, что на фоне растущих тенденций к дискриминации как внутри Японии, так и за рубежом по отношению к людям разных культур, решение спора вокруг Курил «послужит маяком, указывающим на будущее Японии».