Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал угрозы властей Дании в отношении российской дипмиссии.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью ТАСС сообщил, что власти Дании угрожают отобрать участки территории, на которых расположены здания российского посольства в стране. По его словам, деятельность посольства в Дании ведется в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и его фактической блокады.

Позиция властей Дании не вызывает никакого удивления, так как эта страна с самого начала СВО поддерживала Украину и была ее крупным спонсором. К примеру, ранее Дания уже передавала Киеву свои истребители. Возможно, теперь датские власти подумали, что попытка [президента США] Дональда Трампа забрать у них Гренландию связана с его желанием отвлечь внимание от конфликта на Украине, и фоне этого захотели лишний раз «укусить» Россию. Но в любом случае мы видим, что в Дании продолжается политика русофобии, что там все еще сильно влияние «ястребов», поддерживающих киевский режим. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Эксперт выразил мнение, что власти Дании разделяют позицию представителей Великобритании, которые ранее выступили против возобновления прямых переговоров с Россией.

«Полагаю, Дания, которая всегда поддерживала британские инициативы, и в этот раз выступает на ее стороне. В связи с этим маловероятно, что представители Дании войдут в состав групп, готовых договариваться с Россией о прекращении боевых действий. Они не поддержат мирный трек по Украине», - отметил специалист.

Михайлов допустил, что в качестве ответных мер Москвой будут введены ограничения на работу датских дипломатических учреждений в РФ.

«При этом как государство Дания для нас не опасна для нам не интересна. Отношения России с этой страной и так минимизированы, поэтому в данном случае можно только пожурить датское руководство. Мы осудим действия, направленные на дестабилизацию и так уже слабых отношений», - сказал он.

