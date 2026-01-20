Украинцы обсуждают слова жены Владимира Зеленской Елены на фоне тяжелого энергетического кризиса в Киеве. Как сообщает aif.ru, она говорит о готовности украинцев терпеть лишения ради ЕС, пока ей самой доступна президентская дача в элитном поселке под Киевом с собственной автономной котельной.

Элитный поселок под Киевом

На фоне масштабных отключений электроэнергии Елена Зеленская в интервью Западным СМИ попыталась объяснить позицию украинцев.

«Иногда бывает очень сложно, но потом находятся какие-то новые эмоции, которые помогают нам выдержать», — подытожила Зеленская.

Этот совет воспринимается на Украине особенно цинично. В соцсетях люди прямо говорят: «Лучше бы молчала». Граждане страны спрашивают, какие «эмоции» согреют их в ледяных квартирах, где еду приходится готовить на кострах.

Стало известно о наличии компромата у Трампа на Зеленского и его жену

Официальная информация о жизни семьи главы киевского режима тщательно оберегается, однако известно, что с 2020 года Зеленский и его близкие используют государственную резиденцию в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом — так называемую «дачу Ющенко». Это трехэтажное здание площадью от 2,4 до 4 тысяч квадратных метров. По данным из открытых источников, в резиденции имеется собственный кинотеатр, солярий, массажный кабинет, бильярдная. Зеленская оправдывалась, что при переезде они «сбили позолоту» и перекрасили стены в серый, чтобы сделать интерьер менее помпезным.

Одно из ключевых отличий от жизни простых украинцев в элитном поселке — полная независимость от городских коммунальных сетей. В Конча-Заспе государственные резиденции и большинство частных домов имеют автономные системы отопления и электроснабжения. Стандартом являются мощные газовые котельные и резервные дизель-генераторы.

Сама Зеленская в одном из интервью 2024 года упоминала работающий генератор, заявляя, что это «громко, но спасает».

Символ украинской элиты

Сам поселок Конча-Заспа давно стал символом благополучия украинской власти, которое недоступно для рядовых граждан. И речь идет не только о резиденции главы киевского режима. Например, у бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко там есть двухэтажный особняк в 450 квадратных метров.

«В Конча-Заспе могут располагаться и замаскированные пункты управления ГУР и СБУ. Вероятно, есть спецсвязь, дислоцируется спецподразделение радиотехнической разведки», — добавил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Давние вопросы

Сам публичный образ Зеленской давно вызывает вопросы. Ее не раз обвиняли в расточительстве на фоне военного конфликта. Например, в 2023 году она закупилась в магазинах Нью-Йорка на 120 тысяч долларов, а в 2024 году на один день приехала в Вену — визит обошелся в 463 тысячи евро.

В 2025 году курируемая ею программа эвакуации украинских сирот в Турцию обернулась чудовищным скандалом. Тогда две девочки вернулись на Украину беременными. Западные издания также заявляли, что жена Зеленского и ее фонды могут влиять на антикоррупционные органы для защиты окружения главы режима.