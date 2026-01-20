В Канаде приняли безальтернативное решение по Арктике из-за угроз Трампа

Канада усилит свое присутствие в Арктике и откроет консульство в Гренландии. Об этом рассказала Bloomberg министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

По словам Ананд, Канада усилит свое присутствие в Арктике, так как президент США Дональд Трамп «спровоцировал беспорядки в регионе», пригрозив захватить Гренландию.

«У нас нет другого выбора, кроме как укрепить наше присутствие в Арктике. Вопросы безопасности в Арктике находятся в центре нашего внимания», — подчеркнула она.

Министр отметила, что Канада откроет консульство в Гренландии в феврале 2026 года, и это планировалось сделать еще до активных притязаний США на остров.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о желании захватить Гренландию для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили резко против присоединения к США.

Также 20 января президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, на котором Канада, Гренландия и Венесуэла помечены американским флагом. По поводу Канады Трамп несколько раз заявлял, что стране нужно стать 51-м штатом США. Он отмечал, что бессмысленно «субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год», если она не станет американским штатом.