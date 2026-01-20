Зеленский сообщил о сложной ситуации в Киеве

В Киеве сложилась наиболее сложная ситуация после повреждений объектов энергетики на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Самая сложная ситуация пока в Киеве», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее компания «Киевводоканал» сообщила, что почти вся левобережная часть столицы Украины осталась без водоснабжения. В ряде районов на правом берегу вода подаётся со сниженным давлением.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о перебоях с отоплением, отметив, что более 5,6 тыс. многоэтажек остались без тепла.

Также стало известно о перебоях со светом и с водой в Киеве после взрывов.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что аппарат Верховной рады работает удалённо из-за отключения отопления и воды.