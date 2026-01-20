Cоратник Эрдогана: безопасность Дамаска связана с безопасностью Анкары

Турция считает безопасность Сирии напрямую связанной с собственной, и вся террористическая деятельность в Сирии должна быть искоренена на обоих берегах Евфрата. Об этом заявил соратник президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана по партийной коалиции глава Партии националистического движения Девлет Бахчели.

"Ни к какой стабильности агрессивное поведение СДС (курдская коалиция "Силы демократической Сирии" - прим. ТАСС) не приведет. Поэтому не только на западе Евфрата, но и на востоке необходимо искоренить террористическую деятельность, и эта борьба должна вестись комплексно и скоординированно, как внутри страны, так и за ее пределами. Безопасность Дамаска - это безопасность Анкары", - заявил Бахчели, выступая в парламенте.

Он напомнил, что СДС, а также входящие в коалицию "Силы народной самообороны" курдов, являются для Турции террористическими организациями.

"Террористическая деятельность - это тупик. Счастье, мир и единство сирийского народа неотделимы от турецкой нации. Мы хотим, чтобы соглашение о прекращении огня и полной интеграции, подписанное между правительством в Дамаске и СДС, стало поворотным моментом в борьбе за мирную и свободную от терроризма Сирию и обеспечило максимальный вклад в политическую и социальную стабильность", - сказал политик.

Бахчели также добавил, что, по убеждению Турции, нельзя ставить знак равенства между СДС и всем курдским населением в Сирии. "СДС были вытеснены с территорий к западу от Евфрата, лишены своих опорных пунктов. Они сопротивлялись соглашению от 10 марта [2025 года с Дамаском об интеграции] и саботировали переговоры при каждой возможности. Эти недавние события имеют чрезвычайно важное значение для Сирии, стран региона и Турции. СДС не могут представлять курдов. Они не имеют никакого отношения к курдам", - отметил он.