США и Дания могут пересмотреть соглашение о защите Гренландии

США и Дания могут пересмотреть соглашение об обороне Гренландии от 1951 года, которое является основополагающим документом, регулирующим военное присутствие США на острове в рамках обязательств по НАТО. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в европейских кругах.

Один европейский чиновник заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте похоже, убежден в возможности заключения сделки, которая позволит избежать конфликта, и в частном порядке поднимает вопрос о пересмотре соглашения 1951 года между США, Данией и Гренландией, возможно, с некоторыми серьезными гарантиями запрета китайских инвестиций на остров.

Согласно этому соглашению, США имеют право сохранять существующие и создавать новые военные базы («оборонные зоны»), такие как авиабаза Туле (ныне Космическая база Питуффик). Американским войскам также разрешено свободно перемещаться между базами, а также через воздушное пространство и территориальные воды Гренландии.

По словам официальных лиц, последние агрессивные действия президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии начались после успешной американской военной операции в начале января по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая закрепила в сознании Трампа представление об американской гегемонии над всем Западным полушарием.

Некоторые европейские чиновники также выразили опасения, что решение ряда стран Европы направить войска для совместных военных учений в Гренландию могло иметь обратный эффект, разозлив Трампа и убедив его действовать быстрее.