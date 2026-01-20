Евросоюз и Россия не смогут наладить нормальные отношения, пока европейские «грязные лидеры», настаивающие на конфронтации и пытающиеся конфисковать замороженные российские активы, не покинут свои посты. Об этом заявил политолог Анибаль Гонсалес, слова которого приводит Telegram-канал Пул №3.

По его мнению, «грязные лидеры» ЕС не понимают, что в случае конфликта Европы с Россией «крови будет пролито гораздо больше», чем сейчас на Украине. При этом Россия уже неоднократно заявляла, что у нее «нет никаких интересов в Европе — никаких, абсолютно никаких».

«Но они хотят украсть российские средства, которые сейчас заморожены. Они пытаются каким-то образом разрушить российскую экономику, но не могут добиться этого ни санкциями, ни тарифами, ни захватом российских нефтяных танкеров. (…) И с каждым разом их положение становится все хуже», — заметил Анибаль Гонсалес.

Политолог уверен, что такая ситуация с провоцированием России сохранится, пока глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не уйдет со своего поста, и пока генсек НАТО Марк Рютте «продолжает придерживаться военной философии, не понимая ни как начать войну, ни как ее закончить».

«Когда эти люди уйдут, проблемы с Россией закончатся. Вопрос лишь в том, когда и в какой момент эти персонажи сойдут со сцены, чтобы им на смену пришли разумные люди, способные думать и рассуждать, как, например, премьер Венгрии господин Орбан», — задался вопросом эксперт.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что в Западной Европе «идет настоящая подготовка к войне», а заседания лидеров Евросоюза «превратились в военные советы», на которых обсуждаются сценарии, при реализации которых можно «победить Россию».

Орбан также подчеркнул, что в случае победы возглавляемой им партии ФИДЕС на парламентских выборах 12 апреля его правительство сделает все для того, чтобы не допустить подобного развития событий.