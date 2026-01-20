Ужасы и снег в Мичигане: в США столкнулись более 100 машин

Крупная автоавария на северо-востоке США. В штате Мичиган столкнулись более 100 машин. Причиной стали сложные погодные условия - снегопад и гололед. Видимость на дорогах упала почти до нуля.

© Соцсети

Водители снижали скорость, но это не помогло избежать ДТП. Автомобили врезались друг в друга и сползали на обочины. На трассе застряли и 40 грузовиков. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

Чтобы расчистить это нагромождение транспорта, полиции пришлось перекрыть магистраль в обе стороны. Много работы в ближайшее время будет у их коллег и в соседних штатах. Синоптики предупреждают о снежном шторме, который надвигается на регион.