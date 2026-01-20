Токаев раскрыл, как будет называться новый парламент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил идею переименования будущего однопалатного парламента в «Курултай». По словам главы государства, он будет состоять из 145 депутатов. Парламент будет включать восемь комитетов.

«Поддерживаю переименование парламента в Курултай»‎, сказал Токаев, выступая на V Национальном курултае в Кызылорде.

Срок полномочий Курултая останется прежним пять лет. Также сохранится порог для прохождения в парламент по пропорциональной системе в 5%.

Токаев заявил, что в новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты и квоты Ассамблеи народа Казахстана (АНК).

Президент Казахстана 8 сентября обратился с посланием к народу, в котором определил курс развития страны на ближайший год. Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента и сделать его однопалатным. Он рассказал, что в 2027 году может пройти референдум по парламентской реформе, будут внесены изменения в конституцию. Если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам, обратил внимание казахстанский лидер. Через месяц Токаев поручил создать рабочую группу по парламентской реформе.

Национальный курултай был создан указом президента Казахстана в 2022 году, это консультативно-совещательный орган при главе государства. Главная цель курултая - выработка инициатив по актуальным вопросам политической и общественной жизни.