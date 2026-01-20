Мэр Днепра обматерил Зеленского и потребовал отозвать «бешеных псов»

Мэр Днепра Борис Филатов на фоне обысков в мэрии обматерил президента Украины Владимира Зеленского, потребовав прекратить врать и отозвать «бешеных псов». Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У меня есть вопросы к руководству страны. Заканчивайте ****** про "единство нации, несокрушимость и переформатирование власти". Или уж назначайте везде ваших прокуроров с "ментами" и пусть они руководят», — прокомментировал обыски в мэрии политик.

Он также назвал проводящих обыски правоохранителей бешеными псами, которые мешают работе мэрии на фоне массированных ударов по энергоинфраструктуре города.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал Зеленского за сугробы на улицах украинской столицы. По его словам, принятый украинским лидером закон о местной власти привел к тому, что районные власти не справляются с обязанностями по уборке улиц от снега.