Зеленский рассказал об ударах по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию республики с помощью более чем 300 беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

«В российском ударе было значительное количество баллистических и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов», — написал украинский лидер.

По его словам, удары были нанесены по территориям Киева и Киевской области, а также Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Полтавской областей.

До этого украинские СМИ информировали, что российские войска впервые с начала спецоперации ударили по территории Украины новой баллистической ракетой «Искандер-И».

Сообщалось также, что в Киеве на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов.

Накануне взрывы произошли в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск).

15 января министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы успешно поразили энергетические и транспортные объекты, используемые украинской армией.