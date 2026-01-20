Верховная рада перешла на "удаленку" из-за отсутствия света, воды и тепла

Депутаты Верховной рады Украины перешли на удаленный формат работы из-за отсутствия в здании света, воды и тепла. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Аппарат Верховной рады Украины сегодня работает дистанционно», — написал он.

Железняк уточнил, что конкретно в его кабинете отопление почти отсутствовало, а температура воздуха была около +12 градусов.

До этого министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что вынужден сидеть в своем кабинете в куртке из-за отсутствия отопления.

16 января в минэнерго Украины сообщили о повреждении всех электростанций в стране в результате ударов российских военных. По словам Шмыгаля, наиболее сложная ситуация складывается сейчас в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. В связи с этим на Украине был введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в сфере энергетики как непростую.