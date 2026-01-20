Председатель оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов опроверг заявления президента США Дональда Трампа о существовании угрозы для Гренландии со стороны России и Китая. Об этом сообщает CNN.

«Гренландии не угрожают китайцы или россияне», — заявил Ярлов в интервью телеканалу CNN.

Он подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не близки к тому, чтобы установить какой-либо контроль над датской автономной территорией.

Ранее Трамп заявил, что США хотят купить Гренландию, так как Дания не может защитить эту территорию.