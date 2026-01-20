СМИ: в НАТО и ЕС не нашлось лидера, который мог бы влиять на Трампа

Ни один из лидеров стран Европейского союза, ни генеральный секретарь НАТО не смогли стать «заклинателями» президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.

У всех стран евроблока свой подход к отношениям с Соединенными Штатами, это становится проблемой, пишет автор материала. Газета отмечает, что бессистемность действий стран ЕС объясняется тем, что ни один из европейских лидеров не смог добиться расположения Трампа, чтобы оказывать на него какое-то влияние.

Дипломат из ЕС уточнил, идет ли речь о премьер-министре Италии Джордже Мелони, президенте Финляндии Александре Стуббе, или генсеке НАТО Марке Рютте, ничто не работает. По словам собеседника издания, в случае с Трампом «что работает в один день, может не сработать на следующий день».

До этого сообщалось, что Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.