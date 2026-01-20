Евросоюз пригрозил США силовым ответом из-за Гренландии

Газета.Ru

Евросоюз в рамках ответа на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию поручили представителям стран-членов на разных уровнях связаться с американскими коллегами, чтобы донести до них, что со стороны Европы на это может последовать «силовой» ответ. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на одного из дипломатов.

Евросоюз пригрозил США силовым ответом из-за Гренландии
© Global Look Press
«Все государства-члены теперь получили предписание связаться с американскими коллегами и ясно дать понять, что (приобретение Гренландии — прим. ред.) будет совершенно неприемлемым», — приводит издание слова источника.

По словам дипломата, ожидаются министерские встречи в Давосе и Вашингтоне по этому вопросу. Кроме того, он отметил, что все европейские послы связываются с представителями конгресса США и со всеми, кого они знают в движении MAGA (Make America Great Again — движение, созданное Трампом — прим.ред.), чтобы попытаться донести до них мысль о том, что ЕС ответит силой, если они продолжат свои действия в отношении Гренландии.

До этого глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что если Трамп отдаст приказ американским военным вторгнуться в Гренландию, «это будет война, и мы будем воевать друг против друга». Он отметил, что Копенгаген отдает себе отчет, что США имеют преимущество с военной точки зрения, однако, несмотря на это, попытки захватить остров все равно обернутся для США катастрофой.