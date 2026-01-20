Токаев: в Казахстане нужно закрепить брак как союз мужчины и женщины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости стоять на страже традиционных ценностей и указал на необходимость зафиксировать в стране на законодательном уровне брак как союз мужчины и женщины, но не допускать дискриминации и преследования за позицию, которая расходится по вопросам морали с государством. Об этом он заявил, выступая на заседании Национального курултая (консультационно-совещательный орган).

"Государство обязано стоять на страже традиционных ценностей, противодействовать пропаганде деструктивных, а если называть вещи своими именами - аморальных моделей поведения. В нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины. Мужчины и женщины, официально заверенный в государственном учреждении. Но при этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования, моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной государственной позицией по вопросам морали", - сказал он.

Он отметил, что "позицию государства можно свести к формуле - каждый гражданин обладает правом выбора и навязывать этот выбор никто не вправе", заверив, что в стране будут защищать права и свободы всех граждан.