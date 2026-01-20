«Дорогой Дональд» слил личную переписку с «нетерпением ждущим встречи»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в личном сообщении назвал невероятными достижения президента США Дональда Трампа в Сирии и поблагодарил его за достижения по мирному урегулированию конфликтов в секторе Газа и на Украине. Переписку Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я предан делу поиска пути вперед в отношении Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш, Марк», — написал генсек Североатлантического альянса.

На это сообщение Трамп решил ответить публично, приложив к посту в социальной сети скриншот их с Рютте переписки.

«Благодарю Марка Рютте, генерального секретаря НАТО!» — написал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп пообещал хорошенько ударить назвавшего его «папочкой» Рютте, если тот думает о нем плохо.