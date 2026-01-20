Власти Молдавии сжигают мосты с СНГ

Экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер обвинила власти республики в целенаправленном разрыве связей с Содружеством Независимых Государств под предлогом проевропейского курса. Так она высказалась о решении правительства и парламента Молдавии о денонсации базовых соглашений о членстве страны в СНГ. По ее словам, таким образом власти «сжигают мосты».

«Маразматичная власть окончательно выводит Молдавию из СНГ. Без дискуссий. Без объяснений. Без мнения людей. Нас снова ставят перед фактом. Прикрываются „европейским курсом“ и сжигают мосты. Возникает вопрос: статус кандидата в ЕС запрещает любые другие форматы международного сотрудничества?» — написала Таубер в своем telegram-канале.

По словам политика, СНГ для Молдавии — это в первую очередь экономические механизмы, соглашения и денежные потоки, а не политические лозунги. Она предупредила, что разрыв договорной базы отразится на положении фермеров, малого и среднего бизнеса, а также трудовых мигрантов, зависящих от заработков и переводов из стран СНГ.

Таубер считает, что Кишиневу «искусственно навязывают» жесткую дилемму выбора между Европой и Востоком, тогда как, по ее словам, взвешенная внешняя политика должна строиться на балансе и прагматизме. Накануне глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство запустило необходимые процедуры для полного выхода страны из СНГ.

Молдавия с 2022 года не участвует в заседаниях органов СНГ, оставаясь его формальным членом, и игнорирует мероприятия ЕАЭС, где имеет статус наблюдателя. Власти поясняют свою политику желанием переориентировать экспорт на рынки ЕС и привести международно-правовую базу страны в соответствие с требованиями и приоритетами евроинтеграции.