Трамп пригласил Китай в "Совет мира": Пекин в раздумьях

Китай получил приглашение от США присоединиться к создаваемому «Совету мира» по урегулированию в секторе Газа. Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге для журналистов.

© Московский Комсомолец

«Китай получил приглашение от США», — сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов.

При этом он отказался комментировать, намерена ли страна принять это предложение.

«У меня нет дополнительной информации, которую я мог бы предоставить», — сказал Го Цзякунь.

Ранее президент США Дональд Трамп разослал аналогичные приглашения ряду государств, включая Россию, Белоруссию и Армению, а также анонсировал скорое подписание соглашения о создании совета в Давосе.