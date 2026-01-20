Трамп пригласил Китай в "Совет мира": Пекин в раздумьях
Китай получил приглашение от США присоединиться к создаваемому «Совету мира» по урегулированию в секторе Газа. Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге для журналистов.
«Китай получил приглашение от США», — сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов.
При этом он отказался комментировать, намерена ли страна принять это предложение.
«У меня нет дополнительной информации, которую я мог бы предоставить», — сказал Го Цзякунь.
Ранее президент США Дональд Трамп разослал аналогичные приглашения ряду государств, включая Россию, Белоруссию и Армению, а также анонсировал скорое подписание соглашения о создании совета в Давосе.