Президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство Великобритании "за акт огромной глупости" из-за передачи острова Диего-Гарсия Маврикию.

"Шокирует тот факт, что наш "блестящий" союзник по НАТО, Великобритания, в настоящее время планирует передать остров Диего-Гарсия, где расположена жизненно важная военная база США, Маврикию, и сделать это без какой-либо причины. Нет сомнений, что Китай и Россия заметили этот акт абсолютной слабости. <...> Передача Великобританией чрезвычайно важной территории - это акт огромной глупости и еще одна причина из очень длинного списка причин, связанных с национальной безопасностью, по которым Гренландию необходимо приобрести. Дания и ее европейские союзники должны поступить правильно", - написал Трамп в Truth Social.

Диего-Гарсия - крупнейший остров-атолл архипелага Чагос в Индийском океане. Чагос входил в состав одной британской колонии с остальной частью Маврикия, однако в 1965 году Великобритания вывела архипелаг в отдельную административную единицу. Маврикий три года спустя обрел независимость, но Чагос так и остался во владении Великобритании. В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсия и построили на нем авиабазу, а все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы. В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился того, чтобы Международный суд ООН выдал экспертное заключение по данному вопросу. В феврале 2019 года было получено такое заключение в пользу Маврикия. В мае 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос.