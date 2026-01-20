Гренландцы и датчане стали носить антиамериканскую версию бейсболки MAGA

Датчане и гренландцы вышли на акции протеста против угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, надев бейсболки, пародирующие политический лозунг американского лидера MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой"). Согласно сообщению агентства Associated Press (AP), спортивные головные уборы с надписью Make America Go Away ("Пусть Америка уйдет") идут нарасхват на фоне заявлений о планах Трампа "приобрести или изъять" Гренландию.

Эти бейсболки были созданы владельцем магазина винтажной одежды в Копенгагене 58-летним Йеспером Рабе Тоннесеном, и поначалу его проект показался провальным. Первые партии в 2025 году не привлекли внимания. Однако ситуация резко изменилась, когда риторика главы Белого дома в отношении острова стала угрожающей.

За одни выходные весь запас бейсболок был распродан, и теперь ожидается новая партия "в несколько тысяч".

Ранее Трамп в публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.