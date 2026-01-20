Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе в качестве одного из его основателей и принял его. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

"Премьер-министр Никол Пашинян получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира" [по урегулированию ситуации в секторе Газа] в качестве одного из его основателей. Премьер-министр Пашинян с удовольствием и ответственностью принял это предложение, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру", - написала Багдасарян в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Ранее сообщалось, что лидеры нескольких стран, в том числе и президент РФ Владимир Путин, получили от США предложения войти в состав этого органа. Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.