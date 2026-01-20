Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до Нобелевской премии.

"Мне нет дела до Нобелевской премии. <...> И если кто-то думает, что Норвегия не контролирует Нобелевскую премию, он просто шутит. Да, у них есть комитет, но он контролируется Норвегией, и мне плевать, что говорит Норвегия", - сказал он, общаясь с журналистами в штате Флорида.

Ранее журналист телеканала PBS Ник Шифрин опубликовал адресованное премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре письмо Трампа, в котором американский лидер заявил, что больше не считает себя обязанным думать о мире и может заботиться об интересах Соединенных Штатов, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира. Норвежский премьер в ответ подчеркнул, что власти страны не могут решать, кому присудить премию.