Трамп заявил, что ему нет дела до Нобелевской премии

ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до Нобелевской премии.

Трамп заявил, что ему нет дела до Нобелевской премии
© ТАСС
"Мне нет дела до Нобелевской премии. <...> И если кто-то думает, что Норвегия не контролирует Нобелевскую премию, он просто шутит. Да, у них есть комитет, но он контролируется Норвегией, и мне плевать, что говорит Норвегия", - сказал он, общаясь с журналистами в штате Флорида.

Ранее журналист телеканала PBS Ник Шифрин опубликовал адресованное премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре письмо Трампа, в котором американский лидер заявил, что больше не считает себя обязанным думать о мире и может заботиться об интересах Соединенных Штатов, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира. Норвежский премьер в ответ подчеркнул, что власти страны не могут решать, кому присудить премию.