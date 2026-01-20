Трамп резко отреагировал на отказ Макрона от участия в «Совете мира»

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на сообщения об отказе французского лидера Эммануэля Макрона от участия в «Совете мира» по Газе. Об этом сообщает Reuters.

Ранее агентство со ссылкой на источник из окружения Макрона заявило, что Франция собирается отклонить приглашения Трампа.

«Он так сказал? Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис», — сказал американский лидер во время общения с журналистами.

Напомним, что 16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» и разослал мировым лидерам предложения о членстве. Приглашение получил и президент России Владимир Путин. По словам его представителя Дмитрия Пескова, в Кремле изучают детали инициативы.