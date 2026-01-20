CNN: США не намерены делать из Гренландии новый штат, но заинтересованы в союзе

США не планируют делать Гренландию своим новым штатом, но заинтересованы в союзе с островом, передаёт телеканал CNN со ссылкой на неназванного советника американского президента Дональда Трампа.

© Zuma/ТАСС

«Мы не хотим делать из них штат. Хотим ли мы быть в союзе с ними? Несомненно», — отметил собеседник телеканала.

Другой источник CNN указал, что в команде Трампа в целом согласны с тем, что США должны установить контроль над Гренландией, но среди его советников пока нет единого мнения относительно достижения этой цели.

При этом многие из них предпочли бы, чтобы Трамп использовал угрозу введения тарифов, а не военные методы.

«Они считают, что могут попытаться оказать давление на Данию, чтобы заключить сделку, даже если это не приведёт к передаче всей территории», — сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Он уточнил, что это возможно «путём совместного контроля» над Гренландией.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула, что американская администрация готова реализовать любой план по приобретению Гренландии, который выберет Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль анализирует всё происходящее вокруг планов США относительно Гренландии и предпочитает абстрагироваться от того, «хорошо это или плохо». При этом в Москве признают, что трудно не согласиться с экспертами, которые утверждают, что в случае присоединения острова Трамп войдёт в мировую историю.

Трамп заверил, что Соединённые Штаты готовы к переговорам с Данией по статусу Гренландии, и напомнил, что Вашингтон пытается договориться о приобретении острова уже более 150 лет.