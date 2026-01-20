Трамп опубликовал картину «завоевания» Гренландии

Президент США Дональд Трамп показал картину, на которой он водружает флаг своей страны на территории Гренландии. Изображение «завоевания» острова глава Белого дома опубликовал на странице в соцсети Truth Social.

На нем Трамп держит в руках флаг США, рядом стоят госсекретарь страны Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Рядом установлена табличка «Гренландия — территория США с 2026 года». При этом звезд на флаге США осталось 50.

© Соцсети

Американский лидер также опубликовал изображение, на котором территории Канады, Венесуэлы и Гренландии присоединены к Соединенным Штатам. На нем Трамп демонстрирует европейским лидерам в Белом доме соответствующую карту.