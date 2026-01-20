Трамп назвал «потрясающим» первый год своего второго президентского срока

RT на русском

Президент США Дональд Трамп заявил, что первый год его второго срока на посту главы государства стал «потрясающим».

© Global Look Press
«Потрясающий. Я не думаю, что у кого-либо из президентов первый год был лучше, чем у нас, с точки зрения успеха», — цитирует его телеканал CNN.

Он отметил, что унаследовал от предшественников «бардак» с высокой инфляцией и открытыми границами, но за время его правления экономика укрепилась, а цены начали снижаться.

Трамп ранее заявил о неспособности Дании защитить Гренландию.

Он подчёркивал, что Соединённые Штаты готовы к переговорам с Данией по статусу Гренландии, и напомнил, что Вашингтон пытается договориться о приобретении острова уже более 150 лет.