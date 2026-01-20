Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social опубликовал текст предложения от президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Согласно обнародованному тексту, Макрон предлагал провести встречу лидеров «Большой семерки» (G7) в Париже в ближайший четверг. В рамках этого саммита французский лидер выражал готовность пригласить для участия «на полях» представителей Украины и России, а также Дании и Сирии.

«Я могу организовать встречу G7 в Париже в четверг», — говорится в сообщении, приведенным американским президентом.

Ранее Трамп объявил о введении 200%-ной пошлины на французское вино и шампанское. По его словам, это может побудить президента Франции Эммануэля Макрона принять его приглашение в «Совет мира» по Газе. Однако ранее агентство Reuters, ссылаясь на источник, близкий к Макрону, сообщало, что Франция планирует его отклонить.