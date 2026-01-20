Трамп считает, что без его участия НАТО перестала бы существовать

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Организация Североатлантического договора (НАТО) перестала бы существовать без принятых им политических мер.

"Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой. Думаю, без меня НАТО сейчас бы не существовала. Я убедил [страны - участницы альянса] согласиться взять на себя [расходы на оборонные нужды в размере] 5% [от ВВП], а не 2%, которые [они] не платили. Я сделал для НАТО гораздо больше, чем любой другой американский президент. Посмотрим, что будет дальше", - сказал американский лидер в беседе с журналистами в штате Флорида.