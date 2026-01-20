В окружении Макрона высказались о переписке, обнародованной Трампом

Сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, которое опубликовал американский лидер Дональд Трамп, является подлинным. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник из окружения Макрона.

© Global Look Press
«Текстовое сообщение французского президента Макрона, опубликованное Трампом, показывает, что Макрон публично и частно защищает ту же позицию», — сказал источник.

До этого Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал скриншот с личным сообщением от Макрона. В нем французский лидер предложил провести саммит «Большой семерки» (G7) в Париже после Всемирного экономического форума в Давосе. В число приглашенных участников Макрон предложил включить в том числе россиян.

Россия была членом «Группы восьми» (G8) с 1998 по 2014 год. Однако после референдума в Крыму в 2014 году, по итогам которого регион стал частью РФ, объединение вернулось к первоначальному названию G7. Сейчас в него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.