В окружении Макрона высказались о переписке, обнародованной Трампом

Сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, которое опубликовал американский лидер Дональд Трамп, является подлинным. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник из окружения Макрона.

«Текстовое сообщение французского президента Макрона, опубликованное Трампом, показывает, что Макрон публично и частно защищает ту же позицию», — сказал источник.

До этого Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал скриншот с личным сообщением от Макрона. В нем французский лидер предложил провести саммит «Большой семерки» (G7) в Париже после Всемирного экономического форума в Давосе. В число приглашенных участников Макрон предложил включить в том числе россиян.

Россия была членом «Группы восьми» (G8) с 1998 по 2014 год. Однако после референдума в Крыму в 2014 году, по итогам которого регион стал частью РФ, объединение вернулось к первоначальному названию G7. Сейчас в него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.