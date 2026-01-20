FT: в ЕС опасаются, что отправка военных в Гренландию была провокационной

ТАСС

Некоторые европейские дипломаты в кулуарах задались вопросом, не была ли отправка военных стран Европы в Гренландию слишком провокационной. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

"Не уверен, что это можно назвать звездным часом Дании. Посыл был слишком размытым. Как мы поняли, была попытка показать, что мы заботимся о безопасности в Арктике. Но мы опасаемся, что [президент США Дональд] Трамп мог воспринять это как попытку защититься от него", - сказал изданию один из дипломатов.

Другой собеседник газеты считает, что поспешная отправка военных не способствовала разрядке ситуации. "Легко догадаться, что Трамп мог неверно истолковать намерения", - добавил он.

Как отмечает FT, официальные лица в Дании заявляли, что отправке солдат предшествовали "месяцы бесплодной дипломатии" с Вашингтоном. Копенгаген, по их словам, неоднократно и безуспешно пытался добиться от США заверения о намерениях в отношении Гренландии. Газета напоминает, что в автономию на учения был направлен один британский военный, два финна, несколько десятков солдат из Дании, Германии и Франции.

17 января Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.