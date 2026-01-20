В Дании неожиданно пригрозили войной США из-за Гренландии

В Копенгагене заявили, что возможная попытка США силой взять под контроль Гренландию приведет к прямому военному столкновению. С таким предупреждением выступил депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов.

По его словам, если Дональд Трамп отдаст приказ о вводе американских войск на остров, Дания будет вынуждена защищать территорию, даже понимая разницу в военных возможностях.

Ярлов подчеркнул, что подобный сценарий ударит не только по Дании, но и по самим Соединенным Штатам.

По его оценке, у захвата Гренландии нет экономического смысла, поскольку США и так имеют доступ к острову. В случае аннексии Вашингтон, по мнению датского политика, получит лишь дополнительные расходы.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности вокруг статуса Гренландии. Ранее Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о силовом варианте, но заявил, что готов ввести тарифы на европейские товары, если договоренности по острову добиться не удастся.