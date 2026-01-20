Европейский союз в свете последних событий может быть уничтожен экономическим путем. Тогда Российская Федерация и Соединенные Штаты разделят между собой влияние в Европе. Соответствующий исход предрек депутат Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.

С одной стороны, по его словам, Европейский союз отрезан от дешевых российских энергоносителей. С другой стороны — пошлины США на товары ключевых экспортных экономик европейского объединения, отметил нардеп. И одновременно — напряжение в отношениях ЕС с Китаем и Индией, поделился своей точкой зрения украинский парламентарий.

По мнению Дубинского, все это похоже на экономическую подготовку к дезинтеграции Евросоюза.

Ранее стало известно, что возможное введение президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин из-за ситуации вокруг Гренландии может спровоцировать рецессию в Соединенном Королевстве. Экономика Великобритании может потерять до 21,6 млрд фунтов.