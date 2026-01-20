Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»

Гренландия играет главную роль в обеспечении безопасности Соединённых Штатов и всего мира. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и глобальной безопасности. Пути назад просто нет — по этому поводу согласны все!» — написал он в соцсети Truth Social.

Также Трамп опубликовал изображения с Канадой, Гренландией и Венесуэлой под флагом США.

Ранее американский лидер сообщил, что созвонился с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и обсудил с ним Гренландию.