Что произошло в мире 20 января: оккупация Гонконга и бойкот Олимпийских игр

20 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — оккупация Гонконга и бойкот Олимпийских игр. Подробности — в материале «Рамблера».

Оккупация Гонконга

20 января 1841 года британские войска захватили Гонконг в ходе Первой опиумной войны. По Нанкинскому мирному договору 1842 года остров официально стал британской колонией. Под британским управлением Гонконг находился до 1 июля 1997 года.

День Республики Крым

20 января 1991 года в Крыму состоялся первый в истории полуострова референдум. Большинство жителей проголосовали за восстановление Крымской автономной советской социалистической республики в составе СССР. Это решение придало региону новый политико-правовой статус. В память об этом дне 20 января ежегодно отмечается в Крыму как памятная дата. Позже, в 2014 году, после проведенного 16 марта общекрымского референдума, на котором около 96% участников высказались за воссоединение с Российской Федерацией, был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России. Это произошло 18 марта 2014 года.

Бойкот Олимпийских игр

20 января 1980 года президент Соединенных Штатов Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве, призвав к этому другие государства. Основанием для бойкота стал ввод советских войск в Афганистан, который произошел 25 декабря 1979 года. 12 апреля 1980 года Олимпийский комитет США последовал призыву главы государства и объявил об отказе американских спортсменов от участия в Олимпиаде. Вскоре к бойкоту присоединились ФРГ и Норвегия из Европы, Южная Корея и Япония из Азии, а также Аргентина и Канада из Америки.

Основан Институт физической культуры имени Лесгафта в Петербурге

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта основан 19 января (31 января по новому стилю) 1896 года в Санкт-Петербурге. Первоначально это были двухгодичные курсы для подготовки руководительниц физических упражнений и игр, организованные Петром Лесгафтом. В 1898 году срок обучения увеличился до трех лет, что соответствовало уровню высшего образования. Университет Лесгафта стал первым в мире высшим учебным заведением по физическому образованию.

Создана Французская Академия живописи и скульптуры

В 1648 году была создана Французская Академия живописи и скульптуры. В нее вошли придворные художники, возглавляемые Шарлем Лебреном. Они рассчитывали на поддержку и защиту со стороны монархов.