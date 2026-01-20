В Европе заявили о разрушении дружбы Запада

В Европе распространяется мнение, что историческая дружба Запада уже никогда не будет прежней, даже если найдется компромисс по вопросу Гренландии.

Эта проблема, как и многие другие разногласия, заставляют европейцев осознать, что отношения стали токсичными, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«[Президент США] Дональд Трамп разрушил сплоченность Запада», — заявил итальянский сенатор Карло Календа.

Он утверждает, что администрация Трампа представляет угрозу для европейских демократий.

«Европе необходимо сделать себя неуязвимой для любого вмешательства со стороны внешних сил, будь то США или Россия», — приводит издание слова сенатора.

Однако пока, по словам Календы, европейцам не хватает для этого сил.

В Европе произошел раскол из-за Путина

Ранее сообщалось, что чиновники в Европе обеспокоены тем, что Дональд Трамп может пригрозить полностью отказаться от поддержки Украины, чтобы оказать давление на европейцев по вопросу Гренландии.