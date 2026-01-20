Трамп пригрозил Макрону

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 200% пошлины на французское вино и шампанское, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон согласился принять его приглашение в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщает Reuters.

Ранее агентство со ссылкой на источник, близкий к Макрону, заявляло, что Франция собирается отклонить приглашение американского лидера присоединиться к «Совету мира».

«Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к "Совету мира», — заявил президент США после этого.

Bloomberg: Макрон откажется от приглашения Трампа войти в Совет мира

Ранее стало известно, что Трамп пригласил президента России Владимира Путина в состав «Совета мира» по Газе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле изучают все детали этого предложения и надеются на контакты с американской стороной, чтобы прояснить нюансы.