Пока вы спали: приглашение Путина в «Совет мира» и ограничения НАТО для США

Трамп подтвердил, что пригласил Путина в «Совет мира»

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение войти в так называемый «Совет мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского президента, участие главы российского государства рассматривается как часть международных усилий по стабилизации обстановки в регионе.

Ранее агентство Reuters передавало, что формат Совета предполагает привлечение ключевых мировых игроков к обсуждению конфликта.

Рособрнадзор установил минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор утвердил перечень предметов и минимальные пороговые баллы ЕГЭ, которые будут действовать для выпускников в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

Для получения школьного аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов по русскому языку и сдать базовую математику, тогда как для поступления в большинство вузов требуется минимум 36 баллов по русскому.

Самые высокие проходные значения среди экзаменов по выбору установлены по обществознанию и информатике, при этом конкретные пороги для зачисления могут различаться в зависимости от ведомственной принадлежности учебного заведения.

НАТО ограничило США доступ к разведданным из-за ситуации с Гренландией

Страны НАТО существенно сократили обмен разведывательной информацией с Соединенными Штатами на фоне заявлений президента Дональда Трампа о возможных притязаниях на Гренландию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным британской газеты The i Paper, союзники опасаются, что чувствительные сведения могут быть переданы главе Белого дома и использованы в сценариях давления или силового воздействия на полуавтономную территорию Дании.

На этом фоне Лондон планирует активнее развивать оборонное сотрудничество с государствами Евросоюза, поскольку уровень доверия в отношениях с Вашингтоном, по оценкам источников, достиг минимальных значений за несколько десятилетий.

Трамп не назначал личных встреч c Зеленским на форуме в Давосе

Белый дом не стал планировать отдельные личные переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным Politico, инициатива о возможной встрече исходит от украинской стороны, однако в Вашингтоне не проявляют заинтересованности в организации такого формата контактов.

При этом западные СМИ ранее писали, что лидеры ряда стран G7 намерены использовать форум для коллективного диалога с Трампом с целью обсуждения гарантий безопасности для Украины.

В Одессе наблюдают перебои со светом, водой и отоплением

В Одессе зафиксированы перебои в работе систем электроснабжения, водопровода и отопления, город частично остался без коммунальных услуг. Об этом сообщает ТАСС.

По информации украинских СМИ, точное количество жителей, столкнувшихся с отключениями, пока не раскрывается.

Кроме того, на территории Одесской области в настоящее время объявлена воздушная тревога.