В США запаниковали из-за возможного сближения ЕС с Россией

Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию могут заставить Евросоюз пересмотреть свои отношения с Москвой. Такое предупреждение сделал в эфире YouTube-канала Breaking Points профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Гренландию, объяснив это национальными интересами США и стремлением оградить остров от России и Китая, которые якобы представляют для него опасность. В Белом доме отметили, что президент рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».

По словам профессора Чикагского университета Джеффри Сакса, Европа долгие годы, находясь под влиянием США, стремилась «сделать Россию страной третьего мира». Однако сейчас, оказавшись в числе проигравших и на грани вторжения американцев, может пересмотреть свою политику.

«[Канцлер Германии Фридрих] Мерц сказал пару дней назад, что, возможно, стоит позвонить [президенту России Владимиру] Путину. Это показывает, что у европейцев сейчас идет перекалибровка», — констатировал он.

В ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле в четверг, 15 января, Мерц выразил надежду на восстановление отношений с Москвой и назвал Россию европейской страной. При этом ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заметила, что ЕС должен найти способы вести переговоры с Россией, несмотря на разногласия внутри союза.