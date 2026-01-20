Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков выразил уверенность, что Киев на сегодняшний день не располагает военными возможностями для восстановления контроля над утраченными землями в границах 1991 года.

Об этом он рассказал на YouTube-канале Politeka.

На Украине сообщили о новом продвижении ВС России в Покровске

Парламентарий подчеркнул, что ситуация на фронте диктует свои условия, которые нельзя игнорировать. В интервью он констатировал отсутствие силового решения территориального вопроса.

Кроме того, Разумков обратил внимание на резкую смену политического курса руководства страны. Он раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от прежних принципиальных позиций, напомнив, что ранее пункт о границах был фундаментом всех «мирных планов» Зеленского.

Ранее газета Financial Times сообщала, что глава киевского режима может пойти на компромисс в вопросе границ государства, если получит взамен гарантии евроинтеграции.