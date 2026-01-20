Трамп ударил пошлинами по торговле с Ираном, Китай готовит ответ

Дональд Трамп объявил о введении новых торговых ограничений против стран, которые продолжают вести дела с Ираном.

Под удар попадают ключевые партнеры Тегерана — прежде всего Китай, а также Турция, ОАЭ и Индия. Риски для Вашингтона связаны с ответными мерами Пекина, который контролирует критически важные цепочки поставок для американской промышленности.

По заявлению Трампа, любая страна, сотрудничающая с Ираном, будет платить пошлину в 25% на торговлю с США. Объявление сделано в публичном формате через соцсеть Truth Social.

Главным пострадавшим называют Китай — крупнейшего покупателя иранской нефти. При этом часть поставок проходит по закрытым схемам через посредников, что делает объемы особенно чувствительными к любым ограничениям.

В Пекине инициативу США раскритиковали и дали понять, что готовы защищать свои интересы. Такой сигнал прозвучал на фоне уже напряженного торгового диалога между двумя странами.

Отдельная зона риска для США — редкоземельные металлы и промышленные компоненты. Китай остается одним из ключевых игроков в этом сегменте и уже усиливал экспортный контроль, что напрямую било по западным оборонным и технологическим цепочкам.

Дополнительный фактор неопределенности — правовая сторона вопроса. Американские СМИ указывают, что законность части тарифных решений Трампа рассматривается в судах, и итоговый вердикт может ограничить возможности Вашингтона использовать пошлины как инструмент давления.