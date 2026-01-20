Экс-глава разведки НАТО назвал ЕС «политическим карликом»

Европа является «политическим карликом» и «цифровой колонией США». Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил экс-глава разведки НАТО и бывший замдиректора немецкой разведки Арндт Фрайтаг фон Лорингофен.

По его словам, ЕС «всегда был экономическим гигантом и политическим карликом», и «это никогда по-настоящему не менялось». Лорингофен назвал возможности Европы в сфере внешней политики «весьма ограниченными», а также подчеркнул зависимость ЕС от США.

«Европа – цифровая колония США. Мы стали зависимы от Америки настолько, что это существенно ограничивает нашу политику безопасности. Европа должна стать суверенной – как в цифровой сфере, так и в обороне. Это, конечно, очень сложная задача, и она означает: развитие собственных возможностей в области ИИ, облачных вычислений, чипов, сетей – война будущего будет вестись в цифровом формате и с использованием автономных систем», – подчеркнул он.

Лорингофен также добавил, что европейцы зависимы от США в ядерной энергетике и в «стратегических средствах обеспечения», то есть в разведке, датчиках и дальних воздушных перевозках. По его словам, Европе «необходимо уже сегодня заложить основу для развития независимых цифровых возможностей».

Лорингофен отметил, что для ЕС «остается только вариант суверенной Европы» и «возвращение к союзу и национальной обороне станет долгосрочным фактором».

В январе отношения между ЕС и США обострились. После угроз президента США Дональда Трампа о захвате Гренландии несколько европейских стран НАТО запустили совместную разведывательную миссии на острове. В ответ Трамп пригрозил ввести против них с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины, а с 1 июня предполагается повысить их до 25%. СМИ сообщили, что Евросоюз в случае такого сценария планирует ввести в отношении США пошлины на сумму €93 млрд или ограничить доступ американским компаниям к европейскому рынку. Также издание Politico написало и о других возможных ответах ЕС.