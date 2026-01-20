Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе. Иностранный политик не сможет пока сместить его с поста, поскольку Украина при нем стала «черной дырой» коррупции, заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, пишет ТАСС.

«Думаю, что Зеленского не уберут. Он выгоден очень многим. Даже если Трамп очень захочет его убрать, за Зеленским стоит очень много фигур. Дело в деньгах. Я неоднократно говорил: Украина превратилась в "черную дыру" коррупции», — отметил он.

Как отметил эксперт, на Украине зарабатывает огромное количество физических и юридических лиц из Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

По словам Прозорова, «никто не станет резать курицу, несущую золотые яйца». Зеленского будут всячески защищать, ведь чем дольше он будет на своем месте, тем больший доход получат заинтересованные стороны, считает эксперт.