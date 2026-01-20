Принц Уильям усилил пиар-службу на фоне разговоров о возвращении Гарри

© Московский Комсомолец

В штате принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилась кризисный пиар-менеджер Лиза Рейвенскрофт. В британских СМИ это связывают с опасениями дворца из-за возможного возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию.

Как пишет светский обозреватель Daily Mail Ричард Иден, официально Кенсингтонский дворец представил Рейвенскрофт как обычного специалиста по связям с общественностью. Однако источники издания утверждают, что назначение связано не с плановой перестановкой, а с подготовкой к потенциальному скандалу.

По версии собеседников газеты, Уильям и Кейт считают, что обсуждение возвращения Гарри и Меган может обернуться проблемами для монархии, и заранее усиливают коммуникационный блок.

Иден увязывает происходящее с проектом «Оттепель», который он описывает как кампанию британских элит в поддержку герцога и герцогини Сассекских. Он также пишет, что серия публикаций о возможном приезде пары может быть попыткой надавить на королевскую семью и добиться для них торжественного приема.

Ситуацию осложняет давний конфликт внутри семьи. Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он вместе с супругой отказался исполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехал в США. В последующие годы пара публично обвиняла родственников в давлении и травле, а также допускала намеки на расистские высказывания в адрес Меган.

Ранее британский политический аналитик Нил Гардинер призывал короля Карла III лишить герцога и герцогиню Сассекских титулов после их награждения премией в сфере защиты прав человека.

Читайте также: «Лучше бы молчала»: жена Зеленского дала украинцам циничный совет о выживании