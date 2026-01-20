Курды передают Дамаску нефтяные поля и контроль над городами

После серии военных поражений и утраты поддержки США курдская автономная администрация (Рожава) согласилась передать новым властям Дамаска контроль над ключевыми территориями, фактически свернув проект автономии.

Об этом сообщает газета «Ведомости».

События развернулись в середине января, когда «Силы демократической Сирии» (СДС) утратили позиции по берегам Евфрата. Вечером 18 января временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о достижении договорённости с командующим курдскими формированиями Мазлумом Абди. Согласно условиям, СДС отводят войска за реку, покидая преимущественно арабские провинции Ракка и Дейр-эз-Зор.

Помимо территориальных уступок, соглашение предусматривает передачу гражданской администрации в провинции Хасаке и сокращение военного присутствия в районе Кобани (Айн-эль-Араб).

Ключевую роль в ослаблении позиций Рожавы сыграли переход арабских племенных союзов на сторону Дамаска и изменение политики США. Вашингтон, ранее поддерживавший курдов авиацией и оружием, к январю 2026 года ограничил своё участие призывами к деэскалации и завершил вывод контингента из приграничья. Спецпредставитель США Том Баррак публично приветствовал сделку.

Ранее курдские медиа сообщили о выходе на свободу полутора тысяч заключённых, связанных с деятельностью террористической группировки «Исламское государство»*, обвинив в организации их побега формирования, лояльные сирийскому правительству.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.