В Киеве после взрывов произошли перебои со светом и водой

ТАССиещё 2

Перебои с электро- и водоснабжением фиксируют в Киеве после серии взрывов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

© Global Look Press

По его словам, перебои наблюдаются на левом берегу Днепра. "На левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания", - написал он в Telegram-канале

. "На левом берегу города также перебои с водоснабжением", - позже добавил Кличко.

В ночь на 20 января в Киеве произошла серия взрывов. В украинской столице действует режим воздушной тревоги.