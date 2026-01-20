Пара прожила 20 лет, родила дочь и узнала, что они брат и сестра

В Бразилии семейная история, которая начиналась как обычная человеческая драма, внезапно превратилась в шокирующее открытие. Мужчина и женщина, прожившие вместе около двух десятков лет и воспитывающие общую дочь, выяснили, что являются родными братом и сестрой.

Как сообщает Mirror, Адриана и Леандро с детства пытались найти своих матерей, которые бросили их в раннем возрасте. В этой истории совпало даже имя: обеих женщин, по словам героев, звали Мария.

Очередную попытку восстановить прошлое Адриана решила сделать через телевидение. Она обратилась в программу «Время пришло», рассчитывая найти родственницу и хоть что-то узнать о своей семье.

Женщина вышла замуж за младшего брата и несколько лет это скрывала

По данным издания, именно тогда на ее обращение откликнулась женщина, которая сообщила: у нее есть сын по имени Леандро. После этого стало ясно, что поиски привели не к примирению, а к раскрытию родства между супругами.

Несмотря на произошедшее, пара официально не расписана, но считает себя мужем и женой. Сообщается, что Адриана и Леандро приняли решение остаться вместе и не разрывать отношения, несмотря на установленный факт кровного родства.

Уточняется, что у пары уже есть совместные планы, и они заявили, что не намерены расставаться.