США пугают «занавесом наоборот»

Решение США о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 государств фактически выглядит как запрет на въезд в страну для жителей примерно каждой третьей страны мира. Об этом РИА Новости заявил американский иммиграционный адвокат Алексей Тарасов.

Юрист сравнил происходящее с созданием железного занавеса, но с обратной стороны, подчеркнув: речь идет о резком и широком ограничении, затрагивающем тех, кто при других условиях имел бы законное право на оформление документов.

По словам Тарасова, мера выглядит как произвольный отказ, который ударит по людям без намерения нарушать правила. Он также отметил, что последствия затронут международный туризм и поездки по другим причинам.

Адвокат подчеркнул, что такие ограничения бьют и по культурным связям, которые в условиях международной напряженности играют роль инструмента взаимопонимания.

Ранее Госдепартамент США заявил о запрете на въезд в страну иммигрантов, которые, по оценке американских властей, могут стать обузой для общества. Одновременно телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум сообщил о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, включая Сомали, Россию, Афганистан и Бразилию. Позднее уточнялось, что речь идет именно об иммиграционных визах. По данным телеканала, решение должно вступить в силу 21 января и действовать неопределенный срок.